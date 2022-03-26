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49 минут назад

Турция вводит запрет на ночную рыбную ловлю

Говорит МоскваГоворит Москва

Он будет действовать после обнаружения мины в проливе Босфор, сообщили в министерстве сельского и лесного хозяйства республики.

Турция вводит запрет на ночную рыбную ловлю
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для безопасности жизней и имущества наших моряков с 26 марта до следующего объявления вводится запрет на все виды рыбной ловли с захода до восхода солнца в водах Чёрного моря между Богарией и Кефкеном», — говорится в сообщении.

В Минобороны Турции подтвердили обнаружение мины в Босфоре. Она была обезврежена командой подводной обороны страны.

Ранее местные СМИ сообщили, что рыбаками был обнаружен внешне напоминающий мину объект. Позже в Минобороны Турции сообщили о его нейтрализации. Из-за инцидента движение судов через Босфор было приостановлено. Оно возобновилось примерно в 15.30 мск.

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