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12 минут назад

Байден указал на «священную обязанность» НАТО

Елена Прошина

Президент США Джо Байден на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой назвал статью о коллективной обороне «священной обязанностью» НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

Байден указал на «священную обязанность» НАТО
Фото: ReutersReuters

«Мы воспринимаем как священную обязанность [выполнение] статьи 5, и вы можете на это рассчитывать», - сказал Байден.

Американский президент добавил, что для альянса важно, чтобы он «оставался целиком и полностью единым, чтобы не было расхождения во взглядах».

Байден прилетел в Польшу 25 марта. Он встречался с американскими военными, польскими политиками. Запланирована «значительная» речь президента в Варшаве.

Байден раскрыл план по избавлению Европы от российского газа

Ранее эксперт назвал символическими переговоры Байдена с украинскими министрами в Польше.

В мире,Джозеф Байден,Анджей Дуда,НАТО,
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