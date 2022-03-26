Байден указал на «священную обязанность» НАТО

Президент США Джо Байден на встрече с президентом Польши Анджеем Дудой назвал статью о коллективной обороне «священной обязанностью» НАТО. Об этом сообщает ТАСС.

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«Мы воспринимаем как священную обязанность [выполнение] статьи 5, и вы можете на это рассчитывать», - сказал Байден.

Американский президент добавил, что для альянса важно, чтобы он «оставался целиком и полностью единым, чтобы не было расхождения во взглядах».

Байден прилетел в Польшу 25 марта. Он встречался с американскими военными, польскими политиками. Запланирована «значительная» речь президента в Варшаве.