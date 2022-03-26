В Греции вандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову

Неизвестные лица облили красной краской памятник великому российскому флотоводцу Федору Ушакову на острове Керкира. Посольство РФ в Афинах осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных.
В ноте, направленной в греческий МИД, говорится, что это очередной антироссийский акт, который направлен против общего исторического наследия.
Неделю назад в Афинах был осквернен памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. Для этого вандалы использовали символику нацбатов на Украине. МИД России потребовал не допустить повторения подобных инцидентов.