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4 минуты назад

В Греции вандалы осквернили памятник адмиралу Федору Ушакову

Российская ГазетаРоссийская Газета

Неизвестные лица облили красной краской памятник великому российскому флотоводцу Федору Ушакову на острове Керкира. Посольство РФ в Афинах осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных.

В Греции вандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову
Фото: соцсетисоцсети

В ноте, направленной в греческий МИД, говорится, что это очередной антироссийский акт, который направлен против общего исторического наследия.

Неделю назад в Афинах был осквернен памятник советским воинам, павшим за свободу и независимость Греции. Для этого вандалы использовали символику нацбатов на Украине. МИД России потребовал не допустить повторения подобных инцидентов.

В мире,МИД России,
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