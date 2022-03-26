В Греции вандалы осквернили памятник адмиралу Ушакову

Неизвестные лица облили красной краской памятник великому российскому флотоводцу Федору Ушакову на острове Керкира. Посольство РФ в Афинах осудило акт вандализма и призвало власти Греции найти и наказать виновных.

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В ноте, направленной в греческий МИД, говорится, что это очередной антироссийский акт, который направлен против общего исторического наследия.