Перенаправление экспорта из России нефти, газа и угля в Азию из-за введенных санкций вызовет экономической шок на западном рынке. Об этом говорится в статье британской газеты The Guardian.

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«Переориентация российского экспорта нефти, газа и угля с США и Евросоюза на азиатских импортеров станет большим экономическим потрясением [для экономики Запада]», — говорится в статье редакции газеты. Отмечается, что Россия является очень важным участником мирового рынка.

Также в статье говорится о том, что из-за антироссийских санкций пострадают около 25 африканских стран, которые импортируют более трети своей пшеницы из России или Украины. Подразделение ООН по развитию сообщило, что бедные страны могут сталкиваться с беспорядками, «глубоким социальным недомоганием», снижением платежеспособности и остановками развития.