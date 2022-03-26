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22 минуты назад

Анкара провела переговоры с Москвой и Киевом из-за инцидента в Босфоре

Елена Прошина

Анкара провела переговоры с Россией и Украиной после того, как турецкие военные подтвердили, что обнаруженным в Босфоре объектом оказалась мина. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министра обороны Хулуси Акара.

Анкара провела переговоры с Москвой и Киевом из-за инцидента в Босфоре
Фото: ReutersReuters

Он рассказал, что сегодня утром моряки торгового судна, находящегося в Босфоре, заметили «объект похожий на мину».

Команда спецназа и саперов была быстро переброшена в данный район.

«Было установлено, что рассматриваемый объект является миной, он был выведен в безопасное место. Мина была обезврежена нашей командой SAS. Мы провели переговоры об этом как с российскими, так и с украинскими властями. Наша координация продолжается», - заявил министр.

Турция закрыла пролив Босфор для движения судов

По его словам, сейчас береговая охрана и ВМС Турции обеспечивают безопасное продолжение морского судоходства.

«Приняты необходимые меры. Морское движение продолжается в безопасном режиме», - добавил Акар.

Ранее турецкие власти закрыли пролив Босфор для двустороннего прохода судов после обнаружения объекта, похожего на мину.

В мире,Хулуси Акар,
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