Анкара провела переговоры с Москвой и Киевом из-за инцидента в Босфоре

Анкара провела переговоры с Россией и Украиной после того, как турецкие военные подтвердили, что обнаруженным в Босфоре объектом оказалась мина. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на министра обороны Хулуси Акара.
Он рассказал, что сегодня утром моряки торгового судна, находящегося в Босфоре, заметили «объект похожий на мину».
Команда спецназа и саперов была быстро переброшена в данный район.
«Было установлено, что рассматриваемый объект является миной, он был выведен в безопасное место. Мина была обезврежена нашей командой SAS. Мы провели переговоры об этом как с российскими, так и с украинскими властями. Наша координация продолжается», - заявил министр.
По его словам, сейчас береговая охрана и ВМС Турции обеспечивают безопасное продолжение морского судоходства.
«Приняты необходимые меры. Морское движение продолжается в безопасном режиме», - добавил Акар.
Ранее турецкие власти закрыли пролив Босфор для двустороннего прохода судов после обнаружения объекта, похожего на мину.