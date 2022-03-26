В КНР назвали заявление НАТО о Китае "бредовым сном"

В КНР назвали «бредовым сном» и предсмертными «судорогами» заявления представителей НАТО о Китае в контексте украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание «Хуаньцю шибао».

Фото: Reuters Reuters

На этой неделе в Брюсселе состоялся саммит НАТО, там выражалось беспокойство по поводу поддержки Пекином Москвы.

«Какое право имеет НАТО, главная движущая сила украинского кризиса, указывать пальцем на Китай, который все это время призывал к миру и переговорам?» - задается вопросом газета.

Авторы указывают, что китайская позиция по событиям на Украине вполне ясна и основана на международном праве и Уставе ООН. При этом натовские поставки вооружений Киеву расходятся с лицемерными призывами альянса к миру.

Китайские журналисты отметили, что западному военному блоку постоянно «требуется соперник для поддержания жизнедеятельности». После России таким соперником непременно станет КНР. Но данная позиция приведет только к агонии организации.

«Попытка получить продлевающий жизнь эликсир, муссируя вопрос Китая, является бредовым сном, спровоцированным высокой температурой и предсмертными судорогами», - заявили авторы заметки.