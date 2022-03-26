Боррель предостерег от появления союза России и Китая

— Если мы толкнем Россию к Китаю, то таким образом можем создать глобальный Юго-Восток и Северо-Запад, что может привести к невероятному дисбалансу, — сказал чиновник.

11 марта китаист Леонид Ковачич заявил «ВМ», что позиция Китая по поводу операции России на Украине все еще не выработана. С одной стороны, Поднебесная поддерживает и даже усиливает тесные политические связи с Россией. С другой стороны, у КНР есть собственные экономические интересы на Украине. Страна развивает сотрудничество с Киевом, как и в целом с ЕС, в сфере экономики, отметил эксперт.