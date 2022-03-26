Турция закрыла пролив Босфор для движения судов

Турецкие власти закрыли пролив Босфор для двустороннего прохода судов после обнаружения объекта, похожего на мину. Запрет будет действовать вплоть до «особого распоряжения». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TRT Haber.

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«Босфор закрыт для судоходства до особого распоряжения», - заявил ведущий телеканала.

Агентство сообщило ранее со ссылкой на турецкую газету Star, что рыбаки заметили непонятный объект у входа в Босфор.

«Движение инородного тела наблюдается у входа в Босфорский пролив. Командование береговой охраны приняло меры в отношении объекта, который был замечен рыбаками в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели и похож на мину», - рассказала газета.

Отмечается, что ФСБ России предупредила о возможных последствиях минирования украинскими военными подходов к портам Южного, Черноморска, Одессы и Очакова.