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23 минуты назад

Турция закрыла пролив Босфор для движения судов

Илья Родин

Турецкие власти закрыли пролив Босфор для двустороннего прохода судов после обнаружения объекта, похожего на мину. Запрет будет действовать вплоть до «особого распоряжения». Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на телеканал TRT Haber.

Турция закрыла пролив Босфор для движения судов
Фото: Wikimedia/MoonikWikimedia/Moonik

«Босфор закрыт для судоходства до особого распоряжения», - заявил ведущий телеканала.

Агентство сообщило ранее со ссылкой на турецкую газету Star, что рыбаки заметили непонятный объект у входа в Босфор.

«Движение инородного тела наблюдается у входа в Босфорский пролив. Командование береговой охраны приняло меры в отношении объекта, который был замечен рыбаками в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели и похож на мину», - рассказала газета.

Отмечается, что ФСБ России предупредила о возможных последствиях минирования украинскими военными подходов к портам Южного, Черноморска, Одессы и Очакова.

В ведомстве сказали, что сильные шторма могут срывать мины устаревших образцов, после чего течение с высокой долей вероятности будет относить их в пролив Босфор и далее - в Средиземноморье.

В мире,ФСБ,
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