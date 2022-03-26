В Киеве вновь вводится усиленный комендантский час

Комендантский час большой длительности снова вводится в Киеве и области. Об этом сообщил в субботу мэр города Виталий Кличко.

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"Комендантский час в Киеве и области по решению военного командования снова будет усилен и продлится с 20:00 (с 21:00 мск) сегодняшнего вечера до 7:00 утра (совпадает с мск) понедельника - 28 марта. По городу во время комендантского часа может передвигаться только транспорт по спецпропускам", - написал он в своем телеграм-канале.

Кличко также отметил, что жители Киева в это время могут выходить на улицу только, чтобы пройти в укрытия по сигналу тревоги.

"Общественный транспорт, магазины, аптеки, заправки не будут работать", - добавил мэр.

Ранее такой же длинный комендантский час в столице и Киевской области объявляли с 21 по 23 марта.