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45 минут назад

Венгрия ответила на обвинения Зеленского по санкциям против РФ

Майк Габриелян

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения Владимира Зеленского, что Будапешт выступает против расширения антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Венгрия ответила на обвинения Зеленского по санкциям против РФ
Фото: ReutersReuters

«Мы не украинцы, не русские — мы венгры... На вопрос «на чьей стороне выступает Венгрия?» ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии», - сказал Орбан.

По его словам, Будапешт помогает попавшим в беду. Но прежде всего Венгрия желает защитить собственные национальные интересы и не желает «плыть в качестве подчиненного вместе с другими странами, большими или имеющими авторитет».

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Венгерский премьер отметил, что есть страны, которые хотели бы, чтобы НАТО или Евросоюз участвовали в конфликте, вплоть до применения военной силы. Однако есть и государства, которые хотят держаться подальше от конфликта. Венгрия относится к их числу.

В мире,Владимир Зеленский,Виктор Орбан,НАТО,ЕС,
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