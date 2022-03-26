Венгрия ответила на обвинения Зеленского по санкциям против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения Владимира Зеленского, что Будапешт выступает против расширения антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Мы не украинцы, не русские — мы венгры... На вопрос «на чьей стороне выступает Венгрия?» ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии», - сказал Орбан.

По его словам, Будапешт помогает попавшим в беду. Но прежде всего Венгрия желает защитить собственные национальные интересы и не желает «плыть в качестве подчиненного вместе с другими странами, большими или имеющими авторитет».