Венгрия ответила на обвинения Зеленского по санкциям против РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил на обвинения Владимира Зеленского, что Будапешт выступает против расширения антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы не украинцы, не русские — мы венгры... На вопрос «на чьей стороне выступает Венгрия?» ответ такой: Венгрия выступает на стороне Венгрии», - сказал Орбан.
По его словам, Будапешт помогает попавшим в беду. Но прежде всего Венгрия желает защитить собственные национальные интересы и не желает «плыть в качестве подчиненного вместе с другими странами, большими или имеющими авторитет».
Венгерский премьер отметил, что есть страны, которые хотели бы, чтобы НАТО или Евросоюз участвовали в конфликте, вплоть до применения военной силы. Однако есть и государства, которые хотят держаться подальше от конфликта. Венгрия относится к их числу.