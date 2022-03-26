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1 час назад

Турецкая газета рассказала о похожем на мину предмете у входа в Босфор

Lenta.ruLenta.ru

Турецкая газета Star в субботу, 26 марта, рассказала о движении у входа в Босфорский пролив инородного тела, похожего на мину. Об этом сообщает РИА Новости.

В Турции сообщили о похожем на мину предмете у входа в Босфор
Фото: ReutersReuters

Star уточнила, что предмет был замечен рыбаками в районе якорной стоянки Сарыер-Тюркели. Также сообщается, что командование береговой охраны приняло меры в отношении объекта.

Ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что установленные Военно-морскими силами (ВМС) Украины в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора и Средиземноморья. В ЦОС отметили, что подобное может происходить из-за обрывов тросов. В ФСБ также рассказали, что ВМС Украины установили порядка 420 мин на подходах к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного.

В мире,ФСБ,
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