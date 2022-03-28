Финляндия остановила движение пассажирских и грузовых поездов из России

Движение поезда «Аллегро», который с 2010 года связывал Хельсинки и Санкт-Петербург, а также грузовых поездов из Финляндии приостановлено на неопределенный срок.
Финская транспортно-логистическая компания VR Transpoint приостановила отправление и принятие товарных составов из и в Россию, передает портал YLE.
Ранее правительство Финляндии приняло решение не останавливать «Аллегро», чтобы находящиеся в России финские граждане смогли вернуться домой.
Теперь из России в Финляндию можно выехать автотранспортом или самолетом через третьи страны, при этом для въезда в Финляндию сохраняется ряд коронавирусных ограничений.
Поезда «Аллегро» возобновили движение между странами 12 декабря, до этого они были остановлены из-за пандемии.