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1 час назад

Финляндия остановила движение пассажирских и грузовых поездов из России

Деловая газета "Взгляд"Деловая газета "Взгляд"иещё 1

Движение поезда «Аллегро», который с 2010 года связывал Хельсинки и Санкт-Петербург, а также грузовых поездов из Финляндии приостановлено на неопределенный срок.

Финляндия остановила движение пассажирских и грузовых поездов из России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Финская транспортно-логистическая компания VR Transpoint приостановила отправление и принятие товарных составов из и в Россию, передает портал YLE.

Ранее правительство Финляндии приняло решение не останавливать «Аллегро», чтобы находящиеся в России финские граждане смогли вернуться домой.

Теперь из России в Финляндию можно выехать автотранспортом или самолетом через третьи страны, при этом для въезда в Финляндию сохраняется ряд коронавирусных ограничений.

Поезда «Аллегро» возобновили движение между странами 12 декабря, до этого они были остановлены из-за пандемии.

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