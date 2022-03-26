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55 минут назад

Чешский министр отказалась ехать в Венгрию из-за позиции по санкциям

Lenta.ruLenta.ru

Министр обороны Чехии Яна Чернохова отказалась ехать в Венгрию на встречу с коллегами по Вышеградской четверке (V4), которая пройдет 30-31 марта, из-за позиции Будапешта по санкциям против России. Ее слова передает РИА Новости.

Чешский министр отказалась ехать в Венгрию из-за позиции по санкциям
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Я всегда выступала за контакты в группе V4, и меня очень огорчает, что сейчас для венгерских политиков дешевая российская нефть более важна, чем украинская кровь», — заявила Чернохова.

Чешский министр также добавила, что решение о поездке в Будапешт главы Минобороны стран V4 должны принять самостоятельно.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что распространение санкций Запада на энергоносители из России остановит экономику страны. Он подчеркнул, что Будапешт выступает против такой меры, так как 85 процентов газа и 60 процентов нефти поступают в Венгрию из России.

В мире,Виктор Орбан,
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