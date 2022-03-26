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24 минуты назад

Вучич объяснил отсутствие сербских санкций в отношении России

Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Сербия не планирует вводить санкции в отношении России. Об этом в пятницу, 25 марта, сообщил президент страны Александр Вучич.

Вучич объяснил отсутствие сербских санкций в отношении РФ
Фото: ТАССТАСС

По его словам, сербская сторона не хочет рисковать своим положением.

— Мой вопрос в том, что мы будем делать в Совете Безопасности ООН, когда поднимут вопрос о Косове и Метохии, по какой цене мы будем получать газ и как сказать тем, кто не вводил против нас санкций: «Мы введем их против вас», — объяснил свою позицию лидер.

Он добавил, что считает такое решение самым справедливым из всех возможных.

Вучич также отметил, что знает президента России лучше, чем большинство других лидеров государств, и понимает, чем он руководствуется.

Так, в настоящее время Путин продолжает «удивлять Запад и бороться», объяснил политик.

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Он подытожил, что Сербия не пытается «усидеть на двух стульях», а выбирает путь, руководствуясь интересами своей страны и не рискуя безопасностью, передает телеканал B92.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны Российской Федерации заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.

В мире,Александр Вучич,Владимир Путин,Совбез ООН,
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