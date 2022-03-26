Китай назвал семь "грехов" США в ситуации на Украине

"Изображая себя "защитниками" прав человека, США на самом деле сыграли свою роль в войнах и хаосе во многих частях мира. В Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии "универсальные ценности" принесли беспорядок и трудности. <...> США не перестанут раздувать пламя в украинском кризисе. Они обучали и экипировали украинских военных до кризиса. Они предлагали прямые поставки оружия Украине и возглавили кампанию давления на Россию с самого начала кризиса", — отметил публицист.