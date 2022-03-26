Китай назвал семь "грехов" США в ситуации на Украине

Китайская газета Global Times пишет, что США строят из себя "силы добра", однако в одной только ситуации на Украине они совершили семь "грехов".
"Произошло пять расширений НАТО на восток. Видя, как альянс шаг за шагом посягает на пространство безопасности, Россия, как и любая другая страны, не могла не опасаться быть загнанной в угол. В этом смысле конфликт между Россией и Украиной — это печальный пример того, как менталитет холодной войны привел к вспышке на европейском континенте", — цитирует РИА Новости публикацию.
Обозреватель утверждает, что действия Белого дома вызывают недовольство геополитических игроков и это подрывает мир на планете. В частности, он упрекнул Штаты в попытке "привязать" к себе Европу.
В статье подчеркивается, что США манипулируют информацией и запускают фейки о ситуации на Украине, поддерживают гегемонию доллара в трудные времена для мировой экономики и занимаются созданием военно-биологических лабораторий на постсоветском пространст
"Изображая себя "защитниками" прав человека, США на самом деле сыграли свою роль в войнах и хаосе во многих частях мира. В Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии "универсальные ценности" принесли беспорядок и трудности. <...> США не перестанут раздувать пламя в украинском кризисе. Они обучали и экипировали украинских военных до кризиса. Они предлагали прямые поставки оружия Украине и возглавили кампанию давления на Россию с самого начала кризиса", — отметил публицист.
Автор публикации также считает, что Вашингтон использует военные конфликты для отвлечения внимания от внутренних проблем.
Ранее "СП" писала, что американское издание Politico сообщает, что прошедшие на прошлой неделе переговоры президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина выявили углубляющийся раскол между их позициями по российской спецоперации на Украине.