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33 минуты назад

В Японии испугались столкновения с Россией

Свободная прессаСвободная пресса

Член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки считает, что если ситуация будет развиваться в том же направлении, все закончится столкновением Японии с Россией.

В Японии испугались столкновения с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если не будет переговоров по мирному договору с Россией и по вопросу о "северных территориях", Япония может еще больше попасть под влияние Америки и в конце концов столкнуться с Россией», – заявил Мунэо Судзуки в интервью Shukan Gendai.

Он отметил, что Россия пошла на отказ от переговоров по мирному урегулированию в ответ на японские санкции в отношении РФ.

Ранее «СП» писала о том, что намерение Польши ввести миротворцев НАТО на территорию Украины можно считать зондированием почвы, считает политолог.

В мире,Мунэо Судзуки,НАТО,
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