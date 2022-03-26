В Японии испугались столкновения с Россией

Член верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки считает, что если ситуация будет развиваться в том же направлении, все закончится столкновением Японии с Россией.
«Если не будет переговоров по мирному договору с Россией и по вопросу о "северных территориях", Япония может еще больше попасть под влияние Америки и в конце концов столкнуться с Россией», – заявил Мунэо Судзуки в интервью Shukan Gendai.
Он отметил, что Россия пошла на отказ от переговоров по мирному урегулированию в ответ на японские санкции в отношении РФ.
Ранее «СП» писала о том, что намерение Польши ввести миротворцев НАТО на территорию Украины можно считать зондированием почвы, считает политолог.