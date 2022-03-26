Британия выделит £2 млн на снабжение Украины продовольствием

В МИД Великобритании заявили, что страна в ответ на просьбу о помощи со стороны Украины намерена выделить Киеву £2 млн (269 млн рублей) на жизненно важные продовольственные товары для. Об этом сообщает РИА "Новости".

В ведомстве уточнили, что склады в Польше и Словакии готовятся к поставке продовольственных товаров с начала следующей недели. Транспортировка на Украину будут организована с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта.

Это пожертвование - часть £400 млн (53,8 млрд руб.), выделенных Великобританией, из которых £220 млн (29,6 млрд руб.) - на гуманитарную помощь.

Ранее Президент США Джо Байден подписал утвержденный Конгрессом бюджет на остаток финансового года объемом в $1,5 трлн, включая финансовую помощь Украине и соседним с ней странам в размере $13,6 млрд. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что мир стоит на пороге "беспрецедентного" продовольственного кризиса, так как находящиеся в конфликте "Россия и Украина — крупнейшие сельскохозяйственные производители". Наиболее тяжело его будут переживать страны Магриба, Африки и Ближнего Востока.