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37 минут назад

Болгарский генерал заявил о скорой капитуляции Зеленского

Елена Прошина

Болгарский генерал Димитар Шивиков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время объявит о капитуляции страны, так как Киев более не в состоянии противостоять российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Болгарское национальное радио.

Болгарский генерал заявил о скорой капитуляции Зеленского
Фото: EPAEPA

По его словам, момент объявления Украиной капитуляции «близится».

«Я не сомневаюсь, что в этом конфликте победит Российская Федерация со своим воинским контингентом», — отметил Шивиков.

Он выразил уверенность, что Болгария не должна поставлять оружие на Украину, так как подобные действия только усиливают эскалацию конфликта в регионе и растягивают срок боевых действий.

Шивиков заявил, что Россия не намеревается оккупировать Украину или уничтожить ее государственность. По его словам, Киев с 2004 года «проводил крайне русофобскую политику» и следовал указаниям «заатлантического игрока», поэтому Россия «была вынуждена принять меры».

Ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива заявил, что Владимир Зеленский после «позорной капитуляцией» отправится за границу и будет «проживать украденные у народа деньги».

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В мире,Илья Кива,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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