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25 минут назад

В ЕС назвали сроки подписания ядерной сделки с Ираном

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Верховный представитель по внешней политике и безопасности Евросоюза Жозеп Боррель назвал сроки подписания иранской ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Глава евродипломатии считает достижение договоренностей по ядерной программе Ирана «вопросом дней». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Agency France Press (AFP).

В ЕС назвали сроки подписания ядерной сделки с Ираном
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы очень близки, но есть нерешенные вопросы. Не знаю, когда и как, но это вопрос дней», — заверил Боррель на полях международной конференции «Доха форум» в Катаре.

Ранее стало известно, что генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС и европейский координатор переговоров по СВПД Энрике Мора посетит Иран для переговоров с заместителем министра иностранных дел страны Али Багери Кани. Переговоры пройдут в Тегеране.

В мире,Санкции,Жозеп Боррель,ЕС,
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