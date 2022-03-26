Вучич: Путину некуда отступать

"Я многое бы мог сказать, но я не аналитик, а президент. Но считаю, что знаю Путина лучше, чем 99,9% политиков в мире, мне кажется, я могу понять, что у него в голове. Думаю, что Запад удивил его в первые три-четыре дня, а потом - на основании его рассказа из ленинградской юности - он попал в ситуацию, когда отступать некуда и надо бороться. И сейчас уже больше он удивляет Запад, чем Запад его", - считает Вучич.