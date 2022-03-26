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44 минуты назад

Вучич считает, что Путину некуда отступать, он вынужден бороться

ТАССТАССиещё 1

Президент Сербии Александар Вучич, говоря о ситуации вокруг Украины, предположил, что понимает действия президента России Владимира Путина, которому, по его мнению, некуда отступать и приходится бороться. Свою точку зрения сербский лидер выразил в пятницу в интервью телеканалу Euronews Serbia.

Вучич: Путину некуда отступать
Фото: ReutersReuters

"Я многое бы мог сказать, но я не аналитик, а президент. Но считаю, что знаю Путина лучше, чем 99,9% политиков в мире, мне кажется, я могу понять, что у него в голове. Думаю, что Запад удивил его в первые три-четыре дня, а потом - на основании его рассказа из ленинградской юности - он попал в ситуацию, когда отступать некуда и надо бороться. И сейчас уже больше он удивляет Запад, чем Запад его", - считает Вучич.

В 2015 году Путин, выступая на Валдайском форуме и говоря об участии ВС РФ в военной операции в Сирии, рассказал о правиле, которому его научила когда-то ленинградская улица: "Если драка неизбежна, бить надо первым". Поэтому, добавил российский президент, лучше воевать с террористами на дальних подступах, чем ждать, пока они придут на российскую территорию.

24 февраля Путин объявил о проведении на Украине специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Вучич в свою очередь заявил, что Сербия поддерживает территориальную целостность Украины, но не будет вводить санкции против России. Сербский лидер также сообщил, что его страна временно прекращает учения армии и полиции со всеми иностранными партнерами. Он отметил, что Сербия считает и Россию, и Украину братскими странами, сожалеет о том, что происходит на востоке Европы, и готова оказывать гуманитарную помощь Украине.

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