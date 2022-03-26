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21 минуту назад

В Польше выступили с призывом «вернуть Калининград»

Елена Прошина

Бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что Варшаве следует поднять вопрос о возвращении Калининграда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Do Rzeczy.

В Польше выступили с призывом «вернуть Калининград»
Фото: ТАССТАСС

«Стоит поднять вопрос о Калининграде, который, по моему мнению, является территорией Польши, — сообщил Скшипчак в эфире телеканала Super Express.

Издание отмечает, что заявления подобного рода экс-командующий сухопутными войсками Польши делает не впервые. В прошлом году он заявил, что Калининградская область — «ворота в Польскую низменность и Балтийское море». Кроме того, именно ему принадлежит высказывание «война России с НАТО».

Как пишет издание, предыдущее заявление Скшипчак в Госдуме РФ расценили как «несвоевременное и недружественное». Губернатор области Антон Алиханов посоветовал польскому генералу «перестать фантазировать». Он добавил, что именно советские солдаты помогли с восстановлением Польши после войны, и правительству страны стоит помнить об этом.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, все страны Европейского союза должны запретить выдачу въездных виз гражданам России. Он посчитал данную меру срочно необходимой после окончания саммита Евросоюза в Брюсселе.

В мире,Матеуш Моравецкий,Антон Алиханов,НАТО,Госдума,ЕС,
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