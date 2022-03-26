В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
48 минут назад

Белый дом разъяснил слова Байдена об отправке войск на Украину

Елена Прошина

Президент США Джо Байден оговорился, когда заявил, что у американских военных появится шанс увидеть происходящее на Украине своими глазами. Такое заявление сделал представитель Белого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

Белый дом разъяснил слова Байдена об отправке войск на Украину
Фото: ReutersReuters

Глава американского государства выступил перед солдатами США на военной базе в польском Жешуве.

«Вы все увидите своими глазами, когда будете там. А некоторые из вас, некоторые, некоторые из вас уже были там», — заявил Байден в ходе своей речи.

Он добавил, что мужество женщин и мужчин на Украине заслуживает уважения.

«Они невероятные, но значительную часть своего вдохновения они черпают у нас» — заключил Байден.

Он не уточнил, значит ли это, что Вашингтон отправит военных США на Украину.

Байден «допустил» отправку американских военных на Украину

После этого представитель Белого дома заявил журналистам, что Байден не планирует отправлять американских солдат на Украину. Позиция президента США не изменилась, подчеркнул он.

Телеканал CNN полагает, что Байден во время своего выступления проговорился о планах Вашингтона.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заверила, что глава американского государства Джо Байден не планирует отправлять войска на Украину. При этом США регулярно поставляет Украине военную помощь.

В мире,Джозеф Байден,ООН,
12
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители