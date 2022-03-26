Белый дом разъяснил слова Байдена об отправке войск на Украину

Президент США Джо Байден оговорился, когда заявил, что у американских военных появится шанс увидеть происходящее на Украине своими глазами. Такое заявление сделал представитель Белого дома, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал CNN.

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Глава американского государства выступил перед солдатами США на военной базе в польском Жешуве.

«Вы все увидите своими глазами, когда будете там. А некоторые из вас, некоторые, некоторые из вас уже были там», — заявил Байден в ходе своей речи.

Он добавил, что мужество женщин и мужчин на Украине заслуживает уважения.

«Они невероятные, но значительную часть своего вдохновения они черпают у нас» — заключил Байден.

Он не уточнил, значит ли это, что Вашингтон отправит военных США на Украину.

После этого представитель Белого дома заявил журналистам, что Байден не планирует отправлять американских солдат на Украину. Позиция президента США не изменилась, подчеркнул он.

Телеканал CNN полагает, что Байден во время своего выступления проговорился о планах Вашингтона.