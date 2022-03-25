Украина получила первую часть помощи США на $800 млн

Власти США доставили Украине первую часть в рамках крупнейшего пакета помощи на $800 миллионов. Об этом заявили в Пентагоне. Как отметили в американском оборонном ведомстве, в ближайшие дни ожидаются еще три аналогичные поставки, отметили в РИА Новости.

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Пятнадцатого марта президент Соединенных Штатов Джо Байден подписал законопроект, продлевающий финансирование правительства США до 30 сентября. Таким образом, до конца 2022 финансового года федеральное правительство получит 1,5 триллиона долларов. Из этой суммы 13,6 миллиардов долларов будут направлены Украине и соседним с ней странам в качестве гуманитарной и военной помощи.

Ранее агентство Reuters сообщило, что новый пакет военной помощи США Украине предусматривает противотанковые и зенитные системы. Кроме того, подчеркивается, что, благодаря решению Джо Байдена, общая помощь США в сфере безопасности, предоставленная Украине, составила 1,2 миллиарда долларов с января 2021 года и 3,2 миллиарда долларов с 2014 года.