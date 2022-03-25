В ООН ответили на вопрос об исключении России из G20

Решение об исключении России из G20 находится в ведении самой «Большой двадцатки». Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик . Его слова приводит «РИА Новости».

«Это прерогатива этой "группы двадцати". Генсек ООН не является ее членом», — сказал на брифинге Дюжаррик, комментируя призывы исключить Россию из G20.

Ранее исполнительный совет UNWTO поддержал проведение в ближайшее время внеочередной генассамблеи по вопросу о приостановке членства России в организации из-за событий на Украине. Комментируя данное решение Дюжаррик заявил, что генсек ООН считает, что оно может «создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы».