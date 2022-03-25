В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+15° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
21 минуту назад

В ООН ответили на вопрос об исключении России из G20

РамблерРамблер

Решение об исключении России из G20 находится в ведении самой «Большой двадцатки». Об этом заявил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик. Его слова приводит «РИА Новости».

В ООН ответили на вопрос об исключении России из G20
Фото: ReutersReuters

«Это прерогатива этой "группы двадцати". Генсек ООН не является ее членом», — сказал на брифинге Дюжаррик, комментируя призывы исключить Россию из G20.

Он порекомендовал журналистам вспомнить его заявление по теме, касающейся Всемирной туристской организации (UNWTO ).

Ранее исполнительный совет UNWTO поддержал проведение в ближайшее время внеочередной генассамблеи по вопросу о приостановке членства России в организации из-за событий на Украине. Комментируя данное решение Дюжаррик заявил, что генсек ООН считает, что оно может «создать пагубный прецедент для функционирования многосторонней системы».

В мире,Стефан Дюжаррик,ООН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители