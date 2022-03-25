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50 минут назад

Эрдоган обсудит поставки в Турцию израильского газа

Газета.RuГазета.Ru

Поставки в Турцию природного газа, добываемого Израилем в Средиземном море, станут предметом обсуждения на фоне попытки восстановить отношения в ходе готовящегося визита в страну премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает Reuters.

Эрдоган обсудит поставки в Турцию израильского газа
Фото: ReutersReuters

По его словам, Анкара готова к сотрудничеству с Израилем в энергетическом секторе. При этом Эрдоган не исключил, что израильский газ может поставляться не только на внутренний рынок Турции, но и в Европу.

Поставки израильского газа в Европу через территорию Турцию обсуждаются с 2016 года. Однако для этого нужно полностью нормализовать отношения между двумя государствами, которые обострились в 2010 году после убийства израильскими морпехами турецких активистов, поддерживавших Палестину.

Ранее президент Владимир Путин поручил перевести в рубли расчеты за поставки российского газа «недружественным странам», в том числе в страны ЕС. По его словам, принимать оплату в «скомпрометировавших себя валютах», в том числе долларах и евро, российская сторона больше не будет.

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