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11 минут назад

На Украине пожаловались на избиения подозреваемых в поддержке России

Lenta.ruLenta.ru

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) получило более 40 жалоб на случаи избиения полицией Украины или представителями территориальной обороны людей, подозреваемых в мародерстве или поддержке России. Об этом на брифинге сообщила глава мониторинговой комиссии по правам человека на Украине Матильда Богнер, передает РИА Новости.

На Украине пожаловались на избиения подозреваемых в поддержке России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Богнер, после начала российской военной спецоперации на подконтрольных Украине территориях стали избивать людей, которых считают ворами, контрабандистами, подпольными производителями или нарушителями комендантского часа. Также избиениям подвергаются те, кого заподозрили в поддержке России.

Глава мониторинговой комиссии подчеркнула, что в жестоком обращении обратившиеся в том числе обвиняют полицейских, членов добровольческих сил и представителей территориальной обороны.

15 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за коллаборационизм. Сотрудничающим с Россией гражданам страны теперь грозит до 15 лет тюрьмы.

Официальный представители Министерства иностранных дел России Мария Захарова уверена, что закон предназначен для того, чтобы еще больше запугать несогласных с политикой Киева жителей страны.

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