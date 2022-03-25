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1 час назад

Байден не смог сразу сойти с трибуны после выступления в Брюсселе

ТАССТАСС

Президент США Джо Байден попал в неловкое положение после выступления в пятницу в Брюсселе, которое транслировалось в прямом эфире. Завершив речь, он не смог сразу сойти с трибуны и нагнулся, пытаясь освободиться от какой-то помехи. Этого ему сделать самостоятельно не удалось: на выручку пришла помощница, которая взяла из рук президента папку с документами и нагнулась, чтобы исправить ситуацию.

Байден попал в неловкое положение после выступления в Брюсселе
Фото: EPAEPA

Байден и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предстали в пятницу перед прессой, выступив с совместным заявлением, в котором они, в частности, остановились на проблеме зависимости Евросоюза от поставок энергоресурсов из России.

В мире,Джозеф Байден,Еврокомиссия,ЕС,
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