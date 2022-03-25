Байден попал в неловкое положение после выступления в Брюсселе

Президент США Джо Байден попал в неловкое положение после выступления в пятницу в Брюсселе, которое транслировалось в прямом эфире. Завершив речь, он не смог сразу сойти с трибуны и нагнулся, пытаясь освободиться от какой-то помехи. Этого ему сделать самостоятельно не удалось: на выручку пришла помощница, которая взяла из рук президента папку с документами и нагнулась, чтобы исправить ситуацию.