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18 минут назад

Санду считает, что акция у посольства РФ в Кишиневе не угрожала безопасности дипломатов

ТАССТАССиещё 4

Президент Молдавии Майя Санду считает, что акция у посольства России в Кишиневе, из-за которой Москва заявила решительный протест молдавскому послу в РФ Лилиану Дарие, не угрожала безопасности дипломатов.

Санду прокомментировала акцию у посольства РФ в Кишиневе
Фото: ReutersReuters

"Мы находимся в свободной стране, любой имеет право выйти, выразить свое мнение, событие перед посольством не угрожало безопасности его сотрудников", - заявила Санду в пятницу в эфире телеканала Moldova 1.

Дарие был вызван в пятницу в МИД РФ, ему был заявлен решительный протест в связи с антироссийской акцией у посольства в Кишиневе 24 марта. Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, Москва обратилась к молдавской стороне с настоятельным требованием о выполнении международных обязательств и принятии надлежащих мер для недопущения повторения подобных акций.

Со своей стороны пресс-служба МИД Молдавии сообщила, что власти предприняли все меры для обеспечения безопасности посольства РФ, уточнив при этом, что законодательство страны гарантирует основные права и свободы человека.

В мире,МИД России,
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