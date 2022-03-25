Санду прокомментировала акцию у посольства РФ в Кишиневе

Президент Молдавии Майя Санду считает, что акция у посольства России в Кишиневе, из-за которой Москва заявила решительный протест молдавскому послу в РФ Лилиану Дарие, не угрожала безопасности дипломатов.

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"Мы находимся в свободной стране, любой имеет право выйти, выразить свое мнение, событие перед посольством не угрожало безопасности его сотрудников", - заявила Санду в пятницу в эфире телеканала Moldova 1.

Дарие был вызван в пятницу в МИД РФ, ему был заявлен решительный протест в связи с антироссийской акцией у посольства в Кишиневе 24 марта. Как говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства, Москва обратилась к молдавской стороне с настоятельным требованием о выполнении международных обязательств и принятии надлежащих мер для недопущения повторения подобных акций.