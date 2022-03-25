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1 час назад

Сторонники Путина в Италии предложили использовать больше газа для поддержки РФ

Газета.RuГазета.Ruиещё 1

Итальянские сторонники Владимира Путина придумали свой способ поддержки президента РФ в ситуации с газом. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местный журнал The Post Internazionale, пользователи соцсетей из Италии устроили флешмоб в поддержку России.

Сторонники Путина в Италии предложили использовать больше газа для поддержки РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сторонников Путина в Италии просят включить отопление в доме на максимум или чаще готовить на плите, чтобы потреблять как можно больше газа. Таким образом, они хотят помочь Москве с продажами топлива», — говорится в материале итальянского журнала.

Также участники акции размещают снимки в социальной сети Twitter, на данный момент опубликовано около сотни постов.

«Давайте увеличим термостаты. Даже небольшой вклад может быть важным,» — приводит РИА «Новости» слова одного из итальянцев.

Отмечается, что в Европе в последнее время все громче звучат призывы снизить зависимость от российских энергоресурсов. Так, граждан призывают понижать температуру в помещениях и уменьшать скорость на дорогах.

Напомним, что 23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с кабинетом министров заявил, что продажа природного газа и другой экспорт из России в страны Европы и Соединенные Штаты в ближайшее время будет переведен в рубли. При этом глава государства подчеркнул, что Россия продолжит поставку природного газа в соответствии с объемами и ценами, которые были зафиксированы в ранее заключенных контрактах.

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