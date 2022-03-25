ООН дала удручающий прогноз мировому туризму

ООН оценила потери мирового туризма на фоне санкций против России.

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Если ситуация вокруг отношений Запада и России не смягчится в ближайшее время, десятки стран потеряют миллиарды долларов.

Аналитики Организации объединенных наций дали удручающий прогноз мировому туризму на фоне санкций против России.

По мнению специалистов, если в ближайшие месяцы ситуация не начнет отказываться назад, в совокупности живущие за счет туризма страны потеряют примерно четырнадцать миллиардов долларов.