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42 минуты назад

ООН оценила потери мирового туризма на фоне санкций против России

Inc-NewsInc-News

ООН оценила потери мирового туризма на фоне санкций против России.

ООН дала удручающий прогноз мировому туризму
Фото: littletravellittletravel

Если ситуация вокруг отношений Запада и России не смягчится в ближайшее время, десятки стран потеряют миллиарды долларов.

Аналитики Организации объединенных наций дали удручающий прогноз мировому туризму на фоне санкций против России.

По мнению специалистов, если в ближайшие месяцы ситуация не начнет отказываться назад, в совокупности живущие за счет туризма страны потеряют примерно четырнадцать миллиардов долларов.

Речь идет не только о российских туристах, для которых стали недоступны многие привычные направления, но и о закрытом небе, санкциях на энергоносители, которые стали причинами роста цен на газ, продукты питания и многое другое в разных странах.

В мире,ООН,
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