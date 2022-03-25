ООН дала удручающий прогноз мировому туризму

Если ситуация вокруг отношений Запада и России не смягчится в ближайшее время, десятки стран потеряют миллиарды долларов.
Аналитики Организации объединенных наций дали удручающий прогноз мировому туризму на фоне санкций против России.
По мнению специалистов, если в ближайшие месяцы ситуация не начнет отказываться назад, в совокупности живущие за счет туризма страны потеряют примерно четырнадцать миллиардов долларов.
Речь идет не только о российских туристах, для которых стали недоступны многие привычные направления, но и о закрытом небе, санкциях на энергоносители, которые стали причинами роста цен на газ, продукты питания и многое другое в разных странах.