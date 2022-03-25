Из Мариуполя эвакуировали еще более 300 человек, включая детей

Еще несколько сотен жителей Мариуполя, включая десятки детей, были эвакуированы на подконтрольную Донецкой народной республике (ДНР) территорию под Безыменным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны республики.

Фото: коммерсантъ коммерсантъ

По данным командования, в пятницу, 25 марта, город в сопровождении Народной милиции покинули 342 человека, в том числе 65 детей. Днем ранее из зоны боевых действий сумели вывезти свыше 600 мирных жителей.

Ранее Народная милиция ДНР сообщала, что с начала спецоперации в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в боях с силами республики 1111 человек убитыми и 1244 ранеными.