В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+14° в 
USD 95.66EUR 105.27
Войти в почту
43 минуты назад

Из Мариуполя вывезли еще несколько сотен человек

Lenta.ruLenta.ru

Еще несколько сотен жителей Мариуполя, включая десятки детей, были эвакуированы на подконтрольную Донецкой народной республике (ДНР) территорию под Безыменным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Штаб территориальной обороны республики.

Из Мариуполя эвакуировали еще более 300 человек, включая детей
Фото: коммерсантъкоммерсантъ

По данным командования, в пятницу, 25 марта, город в сопровождении Народной милиции покинули 342 человека, в том числе 65 детей. Днем ранее из зоны боевых действий сумели вывезти свыше 600 мирных жителей.

Ранее Народная милиция ДНР сообщала, что с начала спецоперации в Донбассе Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в боях с силами республики 1111 человек убитыми и 1244 ранеными.

Речь идет о военнослужащих 95-й отдельной десантно-штурмовой, 25-й отдельной воздушно-десантной, 56-й отдельной мотопехотной, 54-й отдельной механизированной и 12-й отдельной оперативного назначения бригадах украинской армии.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители