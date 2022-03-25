Байдена расстроила невозможность "своими глазами" увидеть происходящее на Украине

Президент США Джо Байден сожалеет о том, что не может посетить Украину и своими глазами понаблюдать за происходящим в стране. Об этом американский лидер заявил в пятницу во время совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой в городе Жешув, расположенном недалеко от польско-украинской границы. Трансляция велась на сайте Белого дома.

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"Я здесь, в Польше, чтобы воочию увидеть гуманитарный кризис, - сказал Байден. - И, если честно, отчасти вызывает разочарование то, что я не могу увидеть все своими глазами, как мог в других местах. Думаю, по понятным причинам мне не позволят пересечь границу, чтобы посмотреть на то, что происходит на Украине".

Байден отметил, что "с нетерпением ждет" от американских и польских должностных лиц, а также представителей гуманитарных организаций информацию о происходящем, об их работе и дальнейших планах, касающихся событий на Украине.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 21 марта свыше 3,5 млн беженцев с Украины прибыли в соседние государства.