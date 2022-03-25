Байдена расстроила невозможность "своими глазами" увидеть происходящее на Украине

Президент США Джо Байден сожалеет о том, что не может посетить Украину и своими глазами понаблюдать за происходящим в стране. Об этом американский лидер заявил в пятницу во время совместного выступления с президентом Польши Анджеем Дудой в городе Жешув, расположенном недалеко от польско-украинской границы. Трансляция велась на сайте Белого дома.
"Я здесь, в Польше, чтобы воочию увидеть гуманитарный кризис, - сказал Байден. - И, если честно, отчасти вызывает разочарование то, что я не могу увидеть все своими глазами, как мог в других местах. Думаю, по понятным причинам мне не позволят пересечь границу, чтобы посмотреть на то, что происходит на Украине".
Байден отметил, что "с нетерпением ждет" от американских и польских должностных лиц, а также представителей гуманитарных организаций информацию о происходящем, об их работе и дальнейших планах, касающихся событий на Украине.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, с 24 февраля по 21 марта свыше 3,5 млн беженцев с Украины прибыли в соседние государства.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявляла, что вашингтонская администрация приветствовала бы беженцев с Украины, однако пока не предлагает таким лицам никакой упрощенной процедуры въезда. В марте американские власти на 1,5 года предоставили уже находящимся в стране украинцам статус временно защищенных лиц. Он подразумевает выдачу гражданам того или иного государства разрешения на работу в США и временного вида на жительство, что защищает их от депортации. Соответствующий статус при этом не предусматривает получение в дальнейшем права на постоянное жительство.