«Зеленский согласился и с этим». Эрдоган рассказал о переговорах России и Украины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Россия и Украина нашли «консенсус» по 4 из 6 пунктов переговоров. По его словам, Киев не готов пойти на уступки только в вопросе принадлежности Крыма и Донбасса. В то же время на Украине заявили, что Эрдоган говорит неправду, а Украина «заняла жесткую позицию» на переговорах.

Россия и Украина близки к консенсусу по четырем из шести пунктов переговорного процесса. Об этом журналистам сообщил Эрдоган после возвращения из Брюсселя, где он участвовал во внеочередном саммите НАТО.

Видео дня

"Полагаю, по четырем пунктам в переговорах есть консенсус", - отметил он.

Как уточнил президент, это касается следующих вопросов:

️ Требования России, чтобы Украина не была в НАТО.

"Первый пункт касается вступления Украины в НАТО. Первоначально Украина настаивала на членстве в Альянсе, но впоследствии [президент Украины Владимир] Зеленский начал заявлять о возможности отказа", - указал Эрдоган.

️ Защита русского языка на Украине.

"Зеленский согласился и с этим. На русском языке и так говорят практически на территории всей Украины. В этом плане проблем нет", - считает Эрдоган.

️ Демилитаризация Украины.

"Конечно, Украина - это государство, поэтому о принятии разоружения от А до Я речи не идет. Но и по этому вопросу непонятных аспектов нет. То есть, украинская сторона заявила, что может пойти на определенные уступки и по данному вопросу", - пояснил турецкий лидер.

️ Гарантии коллективной безопасности.

"Четвертый пункт переговоров касается коллективной безопасности. Украина продемонстрировала позитивный подход и в этом отношении", - добавил Эрдоган.

Еще на двух пунктах, по поводу Крыма и Донбасса, переговоры буксуют. Консенсуса здесь, по словам Эрдогана, нет.

Президент Турции напомнил, что Зеленский предложил провести референдум "о тех или иных форматах компромиссов" с Россией. Москва хочет, чтобы Украина признала Крым российским, а ДНР и ЛНР независимыми.

Эрдоган отметил, что Анкара с самого начала прилагала огромные усилия, чтобы остановить боевые действия на Украине. По его словам, он намерен продолжить контакты с президентом РФ Владимиром Путиным и Зеленским. Эрдоган уточнил, что Турция считает своей целью "свести двух лидеров вместе".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг украинским СМИ заявление Эрдогана.

"Нет никакого консенсуса с Россией по поводу упомянутых президентом Турции четырех пунктов. В частности, единственным государственным языком на Украине есть и будет украинский", - утверждает он.

Кулеба также считает, что разделять переговоры на пункты некорректно, поскольку подгруппы делегаций одновременно обсуждают много разных вопросов. Глава российской делегации на переговорах, помощник президента Владимир Мединский, в свою очередь, 25 марта сказал, что позиции российской и украинской делегаций по второстепенным вопросам сближаются, но по главным стороны "топчутся на месте".

Мединский пояснил, что Россия настаивает на комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины и гарантий безопасности предусматривает "еще целый ряд позиций, жизненно важных для нашей страны [России] — демилитаризация, денацификация, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций". Без учета этих позиций заключение договора Мединский считает маловероятным.

Ранее Мединский говорил, что Украина предлагает для себя "австрийский" или "шведский" варианты нейтрального демилитаризованного государства. В таком случае она сохранит собственную армию.

"Это вариант, который действительно сейчас обсуждается и который может рассматриваться как компромиссный", - подтвердил Кремль.

Кроме того, Мединский передавал, что представители Киева и Москвы максимально сблизились в вопросах о нейтральном статусе Украины и ее невступлении в НАТО. По его словам, сохраняются нюансы, касающиеся гарантий безопасности для Украины "дополнительно к имеющимся в случае отказа от вступления в блок НАТО".

Что касается демилитаризации Украины, Мединский заявил, что Москва и Киев находятся "где-то на полпути".

"Дело в том, что я не уполномочен раскрывать никаких деталей переговоров и не буду этого делать, ни конкретные цифры, ни аргументы переговаривающихся сторон, но в этой части мы где-то на полпути", — пояснял он.