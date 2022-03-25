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1 час назад

Трюдо призвали не пускать в Европарламент после слов о Путине

Мария Иванова

Немецкий политик, евродепутат Кристин Андерсон призвала не пускать премьера Канады Джастина Трюдо в Европарламент «из-за извращенного понимания демократии». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир Fox News.

Трюдо призвали не пускать в Европарламент после слов о Путине
Фото: ReutersReuters

Во время своего выступления перед Европарламентом Трюдо назвал президента РФ Владимира Путина недемократичным.

«Господин Трюдо, вы сами позорите определение демократии. Пожалуйста, избавьте нас от вашего присутствия», - так прокомментировала его выступление Андерсон.

Евродепутат призвала коллег «больше не позволять Трюдо выступать на этом собрании». Она обвинила политика в нарушении прав канадцев и «преследовании несогласных как террористов».

Вероятно, евродепутат имела в виду сторонников акции «Конвой свободы», которая проходила в Канаде в январе с участием дальнобойщиков.

Дальнобойщики устроили протест на фоне требования об обязательной вакцинации для пересечения границы Канады с США. От непривитых водителей требовали ПЦР-тесты и 14-дневный карантин. В течение нескольких дней водители блокировали пограничный переход в США на юге канадской провинции Альберта. Одновременно с этим в крупных городах прошли акции протеста.

Трюдо осудил поведение некоторых протестующих, обвинил их в вандализме и заявил, что им не удастся запугать остальных канадцев. Власти отметили, что на акциях протеста были замечены вывески и флаги с нацистскими изображениями, а также символика, принадлежащая группам с экстремистскими взглядами.

В мире,Джастин Трюдо,Владимир Путин,Европарламент,
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