Трюдо призвали не пускать в Европарламент после слов о Путине

Немецкий политик, евродепутат Кристин Андерсон призвала не пускать премьера Канады Джастина Трюдо в Европарламент «из-за извращенного понимания демократии». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на эфир Fox News.
Во время своего выступления перед Европарламентом Трюдо назвал президента РФ Владимира Путина недемократичным.
«Господин Трюдо, вы сами позорите определение демократии. Пожалуйста, избавьте нас от вашего присутствия», - так прокомментировала его выступление Андерсон.
Евродепутат призвала коллег «больше не позволять Трюдо выступать на этом собрании». Она обвинила политика в нарушении прав канадцев и «преследовании несогласных как террористов».
Вероятно, евродепутат имела в виду сторонников акции «Конвой свободы», которая проходила в Канаде в январе с участием дальнобойщиков.
Дальнобойщики устроили протест на фоне требования об обязательной вакцинации для пересечения границы Канады с США. От непривитых водителей требовали ПЦР-тесты и 14-дневный карантин. В течение нескольких дней водители блокировали пограничный переход в США на юге канадской провинции Альберта. Одновременно с этим в крупных городах прошли акции протеста.
Трюдо осудил поведение некоторых протестующих, обвинил их в вандализме и заявил, что им не удастся запугать остальных канадцев. Власти отметили, что на акциях протеста были замечены вывески и флаги с нацистскими изображениями, а также символика, принадлежащая группам с экстремистскими взглядами.