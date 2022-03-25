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1 час назад

Катар заявил, что замена российского газа невозможна

13 Новостей.ru13 Новостей.ru

Страна отказывается принимать чью-либо сторону в украинском кризисе.

Катар заявил, что замена российского газа невозможна
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Замена российского природного газа на европейском рынке "практически невозможна", заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби в интервью CNN в четверг.

Чиновник, который также является президентом и генеральным директором государственной компании QatarEnergy, отметил, что "от 30 до 40% от общего объема газа, поставляемого на мировой рынок, поступает из России".

ЕС ввел экономические санкции против Москвы в связи с конфликтом на Украине и объявил, что в этом году перейдет к постепенному сокращению потребления российского природного газа. Более 40% импортируемого ЕС газа поступает из России.

Однако Аль-Кааби заявил, что Катар не будет вводить санкции против российского нефтегазового сектора, подчеркнув, что "энергетика должна оставаться вне политики". По словам министра, Катар не будет принимать чью-либо сторону в кризисе на Украине.

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