Катар заявил, что замена российского газа невозможна

Страна отказывается принимать чью-либо сторону в украинском кризисе.
Замена российского природного газа на европейском рынке "практически невозможна", заявил министр энергетики Катара Саад аль-Кааби в интервью CNN в четверг.
Чиновник, который также является президентом и генеральным директором государственной компании QatarEnergy, отметил, что "от 30 до 40% от общего объема газа, поставляемого на мировой рынок, поступает из России".
ЕС ввел экономические санкции против Москвы в связи с конфликтом на Украине и объявил, что в этом году перейдет к постепенному сокращению потребления российского природного газа. Более 40% импортируемого ЕС газа поступает из России.
Однако Аль-Кааби заявил, что Катар не будет вводить санкции против российского нефтегазового сектора, подчеркнув, что "энергетика должна оставаться вне политики". По словам министра, Катар не будет принимать чью-либо сторону в кризисе на Украине.