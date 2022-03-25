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1 час назад

Премьер Польши раскрыл новый антироссийский план поддержки Украины

Алиса Селезнёва

Польша, Словения и Чехия разработали «план из десяти пунктов по поддержке Украины», включающий отключение всех российских банков от SWIFT и запрет на въезд и выезд транспорта из России. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет РИА Новости.

Премьер Польши раскрыл новый антироссийский план поддержки Украины
Фото: ReutersReuters

«Польша, Словения и Чехия подготовили план из 10 пунктов по поддержке Украины, который остановит войну», - заявил Моравецкий.

По словам премьера, предлагается отключить все российские банки от системы SWIFT, чтобы российская экономика не смогла «адаптироваться к новым условиям за несколько недель». Также план предлагает закрыть доступ в порты для российских кораблей, въезд в Россию и выезд из нее для дорожного транспорта.

Три восточноевропейские страны также призвали ввести санкции против «всего бизнес-окружения» олигархов и приостановить визы для всех граждан России, желающих попасть в ЕС.

Моравецкий также отметил, что план помощи Украине включает введение санкций против всех членов партии «Единая Россия», полный запрет экспорта в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях, и исключение страны из всех международных организаций.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. На фоне украинского кризиса ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ. В Россию запретили поставлять наличные доллары и евро. США отказались от поставок российской нефти.

При этом Министерство инфраструктуры Украины обратилось в Еврокомиссию с предложением полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с Россией и Белоруссией.

В мире,Матеуш Моравецкий,Владимир Путин,Банк России,Новикомбанк,Совкомбанк,Банк ВТБ,Промсвязьбанк,Еврокомиссия,Единая Россия,ЕС,
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