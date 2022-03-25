Вандалы облили краской здание посольства России в Эстонии

Злоумышленник облил краской табличку у входа в посольство России в Таллине, а также часть исторического здания. Об этом сообщили в российской дипмиссии в Таллине.

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В сообщении отмечается, что инцидент произошел 24 марта в ходе массовой акции перед зданием российской дипмиссии в Таллине. Неизвестный облил краской табличку у входа в посольство и часть исторического фасада.

«С сожалением отмечаем, что акты вандализма в отношении посольства России стали в Эстонии традицией. Посольство надеется, что официальные власти примут, наконец, должные меры к тому, чтобы ее прервать», - цитирует сообщение РИА Новости.

Дипмиссия направила в полицию заявление о случившемся и видеозапись. В посольстве надеются, что правонарушитель будет привлечен к ответственности и понесет наказание.