Мировое сообщество должно содействовать проведению переговоров по украинскому вопросу и создать все условия для его политического урегулирования. Об этом в пятницу заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Си Цзиньпин разъяснил принципиальную позицию Китая по украинскому вопросу. Он подчеркнул, что международное сообщество должно по-настоящему содействовать миру и проведению переговоров, создавать условия для политического урегулирования украинского вопроса, способствовать как можно скорейшему возвращению мира на Украине", передает Центральное телевидение Китая. "Китай готов и дальше играть конструктивную роль в этом отношении", - приводит телеканал слова Си Цзиньпина.

Китай выступает за скорейшее решение украинского кризиса в ходе переговоров сторон. Об этом заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь.

«Украинский кризис является серьёзным вызовом для всего мира», — цитирует РИА Новости китайского постпреда.

По его словам, «ключ сейчас в том, чтобы соответствующие стороны проявили политическую волю и нашли подходящее решение посредством переговоров как можно скорее».

Дипломат подчеркнул, что международное сообщество должно создать необходимое пространство для мира и политического урегулирования.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской делегаций идут тяжело.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Украина не ведёт переговоры сама с российской стороной, а руководствуется методичками США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о желании российской стороны иметь более содержательные переговоры с Украиной.

Официальный представитель министерства обороны КНР старший полковник У Цянь назвал ложью утверждения официальных лиц США о том, что РФ заранее уведомила Китай о готовящейся военной операции на Украине и китайская сторона выразила молчаливое согласие.

"Заявления о том, что Китай якобы заранее был в курсе, выразил молчаливое согласие и потворствовал этому, являются ложью, смысл которой заключался в том, чтобы переложить ответственность и очернить КНР. Китай выражает в этой связи острое недовольство и решительный протест", - отмечается в его заявлении, опубликованном на сайте ведомства. Китай выступает против попыток переложить на него ответственность за кризис на Украине.



"Китай с самого начала придерживался объективной и справедливой позиции, судил о правильности и неправильности на основании фактов, самостоятельно судил о ситуации и выражал суждения", - добавил У Цянь.

Минобороны Китая назвало ложью заявления США о том, что КНР якобы предоставляет военную помощь России.

"Что касается того, что китайская сторона якобы предоставляет военную помощь России, то это совершенная ложь", - говорится в заявлении официального представителя оборонного ведомства Китая.

По словам представителя оборонного ведомства, США в последнее время распространяют множество дезинформации о Китае и его позиции по Украине, что "позволило международному сообществу разглядеть истинное лицо американской привычки фабриковать слухи и создавать конфликты".

В Минобороны КНР также заявили, что США пытаются переложить ответственность за кризис на Украине на Китай."Действия Китая отчетливо контрастируют с методикой США: искусственно создать кризис, переложить ответственность за это и извлечь из него выгоду", - отметил представитель ведомства.

"Однако какая страна является главным зачинщиком кризиса? Всем известно", - добавил он.

Как подчеркнул представитель оборонного ведомства, Китай выступает за урегулирование кризиса мирным путем на основании положений и принципов Устава ООН. Он также указал, что современная ситуация на Украине имеет сложную историю, а к нынешнему кризису ее привел "ряд разных факторов".

Также Минобороны КНР призвало урегулировать кризис на Украине и создать механизм безопасности в Европе. "Необходимо, твердо придерживаясь диалога и переговоров, урегулировать конфликт мирными средствами. Нужно уделить внимание долгосрочной стабильности в регионе и выработать сбалансированный, эффективный и устойчивый механизм обеспечения безопасности в Европе", - отметил он.

"Надеемся, что соответствующие стороны продолжат придерживаться диалога, консультаций и переговоров, приложат усилия для скорейшей разрядки ситуации и будут играть конструктивную роль для того, чтобы найти путь к миру и реализовать его", - резюмировал официальный представитель оборонного ведомства.

США должны перестать лгать и принять меры для снижения уровня эскалации на Украине. "Требуем от США, чтобы они немедленно прекратили клевету и фабрикацию слухов, перестали аморально и низко устраивать скандалы на пустом месте. Им необходимо провести глубокий анализ их бесславной роли в процессе развития кризиса на Украине и принять действенные меры для содействия разрядке ситуации", - отметил он.

Как указал У Цянь, международное сообщество должно содействовать снижению уровня напряженности, переговорному процессу и дипломатическому урегулированию ситуации на Украине.

Опасность биолабораторий

У Цянь также заявил, что опасность биолабораторий США на Украине и в других странах нельзя игнорировать. Как он отметил, США располагают 336 биологическими лабораториями в 30 странах мира.

"Согласно открытым источникам, на Украине действовали десятки биологических лабораторий, которые подчинялись Министерству обороны США", - указал У Цянь.

"Упомянутой выше деятельности США крайне не хватает прозрачности, в этом заключены скрытые угрозы безопасности, которые нельзя игнорировать", - добавил он.

Как подчеркнул официальный представитель оборонного ведомства, ранее в лабораториях США за рубежом случались инциденты, в результате которых происходили утечки возбудителей редких заболеваний.

"Это стало одной из важных причин того, что деятельность военных лабораторий США на Украине вызвала широкую озабоченность со стороны международного сообщества", - резюмировал он.

О биолабораториях

Как сообщил ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, в ходе специальной военной операции были вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США. По его словам, от сотрудников украинских биолабораторий была получена информация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней.

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов сообщил в четверг, что к финансированию биолабораторий на Украине причастны инвестиционный фонд Rosemont Seneca Thornton, которым руководит Хантер Байден, и Фонд Сороса.

Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США 9 марта, признала, что на Украине имеются объекты, где проводят исследования в сфере биологии, Вашингтон пытается не допустить их перехода под контроль сил РФ.

Страны Североатлантического альянса призвали все государства, включая Китай, не поддерживать российскую спецоперацию на Украине, об этом говорится в заявлении НАТО по итогам саммита альянса в Брюсселе.

«Мы призываем все государства, в том числе Китайскую Народную Республику, поддерживать мировой порядок, включая принципы суверенитета и территориальной целостности [государств], закрепленные в Уставе ООН, воздерживаться от какой бы то ни было поддержки военных усилий России и от любых действий, которые помогают России обходить санкции», – цитирует заявление НАТО ТАСС.

Ранее представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США рассматривают возможность санкций против Китая, если Пекин станет поддерживать Москву в ситуации вокруг Украины. Представитель Госдепартамента США высокого ранга заявила, что США предупредили КНР о негативных последствиях для отношений Пекина с Западом, если Китай поддержит Россию в спецоперации на Украине. Ранее Китай выступил против антироссийских санкций.

Заявления НАТО о том, что Китай якобы распространяет лживую информацию об альянсе и Украине, сами по себе являются ложью. Об этом в четверг на регулярном брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Обвинение Китая в распространении ложной информации по Украине само по себе является распространением ложной информации", - сказал он. Как указал дипломат, Китай всегда придерживался объективного и справедливого подхода, прикладывал активные усилия для содействия скорейшему прекращению огня и боевых действий, предотвращения гуманитарного кризиса, восстановления мира и стабильности. "Мы всегда выступали за то, чтобы Украина стала мостом взаимодействия между Востоком и Западом", - подчеркнул он.

Как отметил Ван Вэньбинь, преодоление кризиса требует спокойствия и рациональности, а не добавления масла в огонь, восстановление мира требует диалога и взаимодействия, а не давления и угроз. По его словам, для достижения долговременного порядка и долгосрочной стабильности необходимо принимать во внимание законные озабоченности в области безопасности каждой стороны, а не продвигать блоковое противостояние.

"Позиция Китая соответствует чаяниям большинства стран. Время докажет, что позиция Китая находится на правильной стороне истории", - указал официальный представитель. "Любая безосновательная критика и подозрения в адрес китайской стороны обречены на провал", - резюмировал он.

Как заявил в среду генсек НАТО Йенс Столтенберг, НАТО считает, то Китай распространяет лживую информацию об альянсе и Украине, а также обеспокоена тем, что КНР ставит под сомнение принципы безопасности в Европе. Столтенберг отметил, что Китай не осудил специальную военную операцию РФ на Украине и воздержался при рассмотрении соответствующей резолюции на Генеральной Ассамблее ООН. Генсек НАТО также отметил, что союзники обеспокоены тем, что Китай может предоставить России материальную поддержку на фоне спецоперации.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что США хотят услышать от Китая слова осуждения шагов России в отношении Украины. Ее слова приводит ТАСС.

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«Наш взгляд заключается в том, что устное осуждение действий президента [РФ Владимира] Путина и действий российских военных важно и крайне необходимо. Речь идет о том, на какой стороне истории вы желаете находиться в данный момент», — сказала Псаки.

По ее словам, США продолжат поддерживать открытыми каналы коммуникации с КНР.

Ранее министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что позиция Китая в отношении ситуации на Украине объективна.

По его словам, ранее председатель КНР Си Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом заявил, что для решения ситуации необходимо отказаться от менталитета «холодной войны». Также важно, что все стороны конфликта сели за стол переговоров, чтобы избежать дальнейших жертв.

Он добавил, что Китай всегда «выступал против войны».

Президент США Джо Байден заявил, что не угрожал председателю КНР Си Цзиньпину, а «четко объяснил» последствия поддержки России в свете ситуации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

«На мой взгляд, Китай понимает, что его экономическое будущее намного сильнее связано с Западом, нежели с Россией. Поэтому, я надеюсь, что он не станет вмешиваться», — отметил Байден.

Лидеры США и КНР провели онлайн-встречу 18 марта. Беседа длилась два часа. Американский президент в разговоре с председателем КНР выразил готовность поддерживать диалог с Китаем, чтоб не допустить эскалации ситуации на Украине. Тот, в свою очередь, заявил, что диалог России и Украины должны поддерживать все стороны.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил, что Киев надеется на помощь Китая в урегулировании конфликта с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на публикацию Ермака в Twitter.

Глава офиса заявил, что на Украине с нетерпением ждут диалога президента Владимира Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином.

«Китай является одним из самых могущественных мировых лидеров. И Киев надеется, что Пекин сыграет более заметную роль в прекращении этой войны», — написал он.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Пекин содействовать мирному урегулированию ситуации на территории Украины. Он заявил, что в течение десятилетий отношения республики с Китаем были основаны «на взаимном уважении, понимании и выгоде».

РФ обладает самостоятельным потенциалом для продолжения специальной операции на Украине, к Китаю за помощью не обращалась. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он ответил отрицательно на соответствующий вопрос в разговоре с журналистами.

Представитель Кремля подчеркнул, что операция развивается по плану и будет завершена в срок и в полном объеме.

О том, что РФ обратилась по этому по поводу к Китаю, сообщала Financial Times со ссылкой на источник в Вашингтоне. В МИД КНР назвали это дезинформацией, передало агенство Bloomberg.