речь главы МИД Ирландии в Белфасте сорвана из-за сигнала об угрозе безопасности

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени был срочно выведен с места проведения мероприятия в Белфасте после сообщения об обнаружении неподалеку "подозрительного устройства". Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters.

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Во время выступления министра на встрече, организованной Hume Foundation, "поступил сигнал об угрозе безопасности", заявил секретарь фонда Тим Эттвуд. Все присутствующие были вынуждены, по его словам, "покинуть центр, в котором проводилось мероприятие".

По словам очевидцев, глава МИД уехал с места происшествия на правительственном автомобиле.