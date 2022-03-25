речь главы МИД Ирландии в Белфасте сорвана из-за сигнала об угрозе безопасности

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени был срочно выведен с места проведения мероприятия в Белфасте после сообщения об обнаружении неподалеку "подозрительного устройства". Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters.
Во время выступления министра на встрече, организованной Hume Foundation, "поступил сигнал об угрозе безопасности", заявил секретарь фонда Тим Эттвуд. Все присутствующие были вынуждены, по его словам, "покинуть центр, в котором проводилось мероприятие".
По словам очевидцев, глава МИД уехал с места происшествия на правительственном автомобиле.
Подозрительное устройство было обнаружено в грузовике на близлежащей парковке. Его водитель обратился к сотрудникам службы безопасности по поводу возможной угрозы, сообщив, что его заставили подъехать ближе к площадке под дулом пистолета.