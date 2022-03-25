В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
1 час назад

Reuters: речь главы МИД Ирландии в Белфасте сорвана из-за сигнала об угрозе безопасности

ТАССТАСС

Министр иностранных дел и обороны Ирландии Саймон Коувени был срочно выведен с места проведения мероприятия в Белфасте после сообщения об обнаружении неподалеку "подозрительного устройства". Об этом в пятницу сообщает агентство Reuters.

речь главы МИД Ирландии в Белфасте сорвана из-за сигнала об угрозе безопасности
Фото:  Fotolia Fotolia

Во время выступления министра на встрече, организованной Hume Foundation, "поступил сигнал об угрозе безопасности", заявил секретарь фонда Тим Эттвуд. Все присутствующие были вынуждены, по его словам, "покинуть центр, в котором проводилось мероприятие".

По словам очевидцев, глава МИД уехал с места происшествия на правительственном автомобиле.

Подозрительное устройство было обнаружено в грузовике на близлежащей парковке. Его водитель обратился к сотрудникам службы безопасности по поводу возможной угрозы, сообщив, что его заставили подъехать ближе к площадке под дулом пистолета.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители