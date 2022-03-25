Во Франции арестовали местного неонациста, бежавшего с Украины

Мужчина несколько лет проживал там с семьёй, но после начала спецоперации Москвы покинул её территорию.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Французские правоохранители взяли его под стражу в Марселе.

Деятельность неонациста привлекла их внимание осенью прошлого года. Подозреваемый выступал с призывами к созданию Белой республики Бургундии, сам он называл себя «великим монархом» и «Святым Клавдием-88».

Помимо теории о плоской земле преступник уверял, что во время оргий с кошками люди превращаются в рептилий.