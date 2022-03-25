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1 час назад

Власти Франции арестовали бежавшего с Украины неонациста

Говорит МоскваГоворит Москва

Мужчина несколько лет проживал там с семьёй, но после начала спецоперации Москвы покинул её территорию.

Во Франции арестовали местного неонациста, бежавшего с Украины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Французские правоохранители взяли его под стражу в Марселе.

Деятельность неонациста привлекла их внимание осенью прошлого года. Подозреваемый выступал с призывами к созданию Белой республики Бургундии, сам он называл себя «великим монархом» и «Святым Клавдием-88».

Помимо теории о плоской земле преступник уверял, что во время оргий с кошками люди превращаются в рептилий.

Французу предъявили обвинения в расовых оскорблениях, провоцировании ненависти и дискриминации с помощью электронных средств.

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