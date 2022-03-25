В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
1 час назад

Министр обороны Казахстана встретился с поверенным США

Lenta.ruLenta.ru

Казахстан и США обсудили военное сотрудничество в стенах казахстанского министерства обороны в Нур-Султане. Известие об этом опубликовано на сайте ведомства.

Казахстан и США обсудили военное сотрудничество
Фото: WikipediаWikipediа

Сообщается, что с временным поверенным в делах США Джуди Куо встретился министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков.

«Стороны обсудили вопросы сотрудничества, включая взаимодействие оборонных ведомств двух стран в рамках пятилетнего плана в сферах миротворческой и языковой подготовки, обучения специалистов», — прокомментировали встречу с казахстанской стороны.

Это не первый визит гостей из Соединенных Штатов к военным Казахстана за последние дни. 16 марта сотрудники американской дипмиссии посетили центр подготовки миротворцев в Алма-Ате. Оборонное ведомство передавало, что стороны обсуждали актуальные вопросы миротворческой деятельности.

В мире,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители