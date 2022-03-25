Казахстан и США обсудили военное сотрудничество в стенах казахстанского министерства обороны в Нур-Султане. Известие об этом опубликовано на сайте ведомства.

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Сообщается, что с временным поверенным в делах США Джуди Куо встретился министр обороны Казахстана генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков.

«Стороны обсудили вопросы сотрудничества, включая взаимодействие оборонных ведомств двух стран в рамках пятилетнего плана в сферах миротворческой и языковой подготовки, обучения специалистов», — прокомментировали встречу с казахстанской стороны.