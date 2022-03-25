Омбудсмен Рады заявила об охоте за украинками в Польше

Женщины и дети из числа украинских беженцев сталкиваются в странах Европы с сексуальным рабством. Об этом заявила уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова, пишет «Интерфакс».

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«Особенно уязвимы женщины, дети и лица с инвалидностью. В европейских странах наблюдается увеличение случаев трудовой и сексуальной эксплуатации, насильственного использования людей, в частности детей», - заявила она.

Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека привела в пример польский Люблин, где сутенеры охотятся на украинок возле пунктов для беженцев, предлагая им транспорт, работу или жилье.

Также в Европе работают люди, выдающие себя за волонтеров и пытающиеся заманить украинок в автомобили, заявила Людмила Денисова и призвала европейские страны принять меры.

«Особенно необходимо улучшить проверку на границах, чтобы защитить детей, в том числе остающихся без сопровождения», - подчеркнула омбудсмен.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он особо отметил, что Россия не планирует оккупацию украинских территорий.