Раскрыт план Байдена по переходу Европы на американский газ

Президент США Джо Байден заявил, что обеспечит Евросоюз такими объемами газа, которые бы позволили странам отказаться от закупок российского газа «задолго до 2030 года». Об этом он рассказа после встречи с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе.
«Сегодня мы достигли договоренности о совместном плане действий по достижению общей цели - будущего с экологически чистой энергетикой. Эта инициатива сфокусирована на двух ключевых вопросах. Первый - помочь Европе уменьшить ее зависимость от российского газа как можно скорее. Второй - сократить спрос на газ в целом», - цитирует президента ТАСС.
Он уточнил, что США совместно с международными партнерами планируют поставить в этом году в страны ЕС дополнительно 15 млрд куб. метров сжиженного природного газа (СПГ).
«И в то время как ЕС принимает меры для того, чтобы отказаться от закупок российского газа задолго до 2030 года, ЕС также работает над тем, чтобы обеспечить рыночный спрос для дополнительных 50 млрд куб. метров СПГ из США ежегодно к 2030 году», - добавил он.
Ранее представитель отраслевой ассоциации Дафна Магнусон, заявила, что американские производители СПГ уже задействовали все свои мощности для поставок в Европу и работают над их расширением. Это сделано для того, чтобы поддержать своих партнеров в ситуации энергетического кризиса из-за событий на Украине.