Раскрыт план Байдена по переходу Европы на американский газ

«И в то время как ЕС принимает меры для того, чтобы отказаться от закупок российского газа задолго до 2030 года, ЕС также работает над тем, чтобы обеспечить рыночный спрос для дополнительных 50 млрд куб. метров СПГ из США ежегодно к 2030 году», - добавил он.