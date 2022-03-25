В Литве проведут инвентаризацию советских гражданских убежищ

Власти Литвы проведут инвентаризацию оборудованных в советский период убежищ гражданской обороны. Об этом в пятницу заявил журналистам замминистра внутренних дел Виталиюс Дмитриевас.
"Необходимо инвентаризировать эти объекты для того, чтобы понять, в каком состоянии они находятся, могут ли быть использованы по прямому назначению", - сказал он.
После провозглашения независимости власти Литвы практически перестали следить за убежищами. Многие из этих объектов были приватизированы, использованы как помещения для мелкого производства. Некоторые приспособлены под жилье.
"Местные власти могли бы после инвентаризации подписать с владельцами договоры об использовании в экстренных случаях этих объектов по первичному назначению", - сказал Дмитриевас.
Согласно данным властей, в убежищах, а также в подвальных и цокольных помещениях домов, которые могут использоваться в качестве убежищ, могло бы поместиться до 10% жителей Литвы.