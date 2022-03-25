Лукашенко призвал спокойно реагировать на информационные вбросы о планах Белоруссии

"Тысячу двадцать раз говорил о том, что нет у нас планов воевать в Украине. Но тема горячая. Белорусы на генетическом уровне не приемлют войну. И вот они за это сейчас начали цепляться. Мы должны красиво на это отвечать. Разумно в советские времена не только о пропаганде говорили, но и о контрпропаганде. На это надо реагировать спокойно, но только не оправдываться", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.