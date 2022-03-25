В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+11° в 
USD 96.05EUR 105.47
Войти в почту
2 часа назад

Лукашенко вновь заявил об отсутствии "планов воевать на Украине"

ТАССТАССиещё 3

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у властей республики нет "планов воевать на Украине" и призывал спокойно реагировать на информационные вбросы на эту тему. Об этом он сказал в пятницу на совещании по вопросам деятельности средств массовой информации.

Лукашенко призвал спокойно реагировать на информационные вбросы о планах Белоруссии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Тысячу двадцать раз говорил о том, что нет у нас планов воевать в Украине. Но тема горячая. Белорусы на генетическом уровне не приемлют войну. И вот они за это сейчас начали цепляться. Мы должны красиво на это отвечать. Разумно в советские времена не только о пропаганде говорили, но и о контрпропаганде. На это надо реагировать спокойно, но только не оправдываться", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.

Белорусский президент упрекнул бежавшую на Запад оппозицию в том, что ее представители психологически воздействуют на людей, утверждая, что белорусские военные будут принимать участие в боевых действиях в соседней стране. При этом он заявил, что оппозиционеры сами сейчас формируют добровольческие отряды для участия в боевых действиях на территории Украины.

"Так кто в Украине сегодня реально воюет?" - заметил Лукашенко.

Он считает, что заявления из-за рубежа о планах Белоруссии присоединится к боевым действиям в соседнем государстве, распространяются специально.

"Таким образом готовится общественное мнение, чтобы нас туда втянуть", - считает Лукашенко. "А нас в войну можно втянуть только одним способом: если против начнется агрессия, если против нас начнут воевать. Поэтому я держу ухо востро", - сказал белорусский президент.

В мире,Александр Лукашенко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители