Лукашенко призвал спокойно реагировать на информационные вбросы о планах Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у властей республики нет "планов воевать на Украине" и призывал спокойно реагировать на информационные вбросы на эту тему. Об этом он сказал в пятницу на совещании по вопросам деятельности средств массовой информации.
"Тысячу двадцать раз говорил о том, что нет у нас планов воевать в Украине. Но тема горячая. Белорусы на генетическом уровне не приемлют войну. И вот они за это сейчас начали цепляться. Мы должны красиво на это отвечать. Разумно в советские времена не только о пропаганде говорили, но и о контрпропаганде. На это надо реагировать спокойно, но только не оправдываться", - приводит слова Лукашенко агентство БелТА.
Белорусский президент упрекнул бежавшую на Запад оппозицию в том, что ее представители психологически воздействуют на людей, утверждая, что белорусские военные будут принимать участие в боевых действиях в соседней стране. При этом он заявил, что оппозиционеры сами сейчас формируют добровольческие отряды для участия в боевых действиях на территории Украины.
"Так кто в Украине сегодня реально воюет?" - заметил Лукашенко.
Он считает, что заявления из-за рубежа о планах Белоруссии присоединится к боевым действиям в соседнем государстве, распространяются специально.
"Таким образом готовится общественное мнение, чтобы нас туда втянуть", - считает Лукашенко. "А нас в войну можно втянуть только одним способом: если против начнется агрессия, если против нас начнут воевать. Поэтому я держу ухо востро", - сказал белорусский президент.