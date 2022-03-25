Три европейские страны выступили против разрыва торговых отношений с РФ

«К сожалению, крупные государства, в особенности Германия, но также и другие крупные государства и некоторые малые, как Австрия или Венгрия, более сдержанны. Они воздерживаются от далеко идущих выводов, от далеко идущих выводов, таких, чтобы как можно быстрее, здесь и сейчас, разорвать торговлю с Россией», - подчеркнул он.