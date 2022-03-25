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58 минут назад

Три европейские страны выступили против разрыва торговых отношений с РФ

Елена Прошина

Германия, Австрия, Венгрия не хотят разрывать торговые отношения с Россией. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий журналистам в Брюсселе, где проходит саммит ЕС, передает РИА Новости.

Три европейские страны выступили против разрыва торговых отношений с РФ
Фото: ReutersReuters

«К сожалению, крупные государства, в особенности Германия, но также и другие крупные государства и некоторые малые, как Австрия или Венгрия, более сдержанны. Они воздерживаются от далеко идущих выводов, от далеко идущих выводов, таких, чтобы как можно быстрее, здесь и сейчас, разорвать торговлю с Россией», - подчеркнул он.

Моравецкий также заявил о необходимости как можно скорее заблокировать поступление «новых средств в Россию».

«Поэтому Польша здесь очень сильно подчеркивает необходимость ограничения торговли углеводородами с Россией. Я думаю, что в этом наш голос был самый сильный», - указал премьер-министр.

Ранее американский президент Джо Байден сообщил о намерении США и их союзников по Североатлантическому альянсу выйти из режима нормальных торговых отношений с Россией из-за спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что предпринять шаги с целью лишить Россию статуса участницы режима наибольшего благоприятствования собирается каждая из этих стран. Однако в данном случае требуется одобрение со стороны законодателей.

Сегодня стало известно, что голосование в Сенате Конгресса США по законодательной инициативе, предполагающей приостановку нормальных торговых отношений с Россией, отложено, по крайней мере, до следующей недели.

В мире,Матеуш Моравецкий,Джозеф Байден,НАТО,Конгресс США,ЕС,
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