Министерство обороны Азербайджана отвергло обвинения армянской стороны в нарушении линии соприкосновения в Карабахе.

"Подразделения азербайджанской армии продолжают процесс уточнения мест своей дислокации и позиций без применения силы", - говорится в пятницу в заявлении пресс-службы оборонного ведомства Азербайджана.

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Кроме того, в Минобороны опровергли ранее появившиеся в армянских Telegram-каналах сообщения о применении азербайджанскими военными беспилотников и боестолкновении с армянскими подразделениями.

"Распространенная армянской стороной информация о том, что на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, якобы применялись БПЛА и произошло вооруженное столкновение, приведшее к гибели наших военнослужащих, - ложь и провокация", - заявили в ведомстве.

МИД Армении заявил, что войска Азербайджана начали вторжение в зону ответственности российских миротворцев в районе села Парух Аскеранского района Нагорного Карабаха (непризнанной Нагорно-Карабахской республики, НКР). Об этом сообщает News.am.

Ереван утверждает, что азербайджанские подразделения открыли огонь по опорным пунктам армии непризнанной республики. Обстановка остается напряженной.

«Надеемся, что миротворческий контингент Российской Федерации примет меры по немедленному выводу подразделений ВС Азербайджана из зоны ответственности миротворческого контингента РФ, что должно означать возвращение азербайджанских подразделений на исходные позиции по положению на 23 марта», — добавили в МИД.

Министерство иностранных дел непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР, Республики Арцах) обвинило власти Азербайджана в гуманитарном терроризме. Об этом сообщает News.am.

МИД заявил, что вечером 21 марта Азербайджан сорвал газоснабжение НКР, оставив местных жителей без отопления в холодную погоду. «Поведение Азербайджана — не что иное, как гуманитарный терроризм. Этот вопиющий поступок является очередным проявлением ненависти и национализма», — утверждают дипломаты.

Власти НКР призвали мировое сообщество дать адекватную оценку содеянному и назвали действия Баку человеконенавистническими. МИД Армении заявил, что Азербайджан перекрыл газоснабжение в районе города Шуша, в результате 120 тысяч человек столкнулись с гуманитарным кризисом.

В Ереване считают, что Баку умышленно нарушает нормальную работу жизненно важной инфраструктуры НКР, передает ТАСС.

Азербайджан пытается спровоцировать новую военную эскалацию и войну в регионе, однако Армения намерена продолжать политику установления мира. Об этом в четверг на заседании правительства заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Этими действиями, различными провокациями Азербайджан пытается отвлечь нас от повестки мира, делегитимировать ее, реализовать свою политику провокации новых войн и новой эскалации в регионе. Но мы не должны поддаваться на эти провокации. Нам нужны крепкие нервы, чтобы претворить в жизнь мирную повестку", - заявил он.

Пашинян добавил, что 14 марта Армения направила в Минскую группу ОБСЕ ответ на предложения Азербайджана из пяти пунктов для начала переговорного процесса о заключении мирного соглашения.

"Заметьте, что Армения заявляет, что предложения Азербайджана приемлемы, а Азербайджан закрывает газопровод, это самое большое доказательство того, что политика Азербайджана направлена на то, чтобы отвлечь нас от мирной повестки", - отметил он.

По словам главы армянского кабмина, необходимо ускорить процесс демаркации и делимитации армяно-азербайджанской границы параллельно повышением безопасности и стабильности границ.

"Мы предлагали зеркальный отвод войск от границы, ориентируясь на [установленную] де-юре границу советских времен. Помимо полного отвода войск, мы внесли предложение о локальном отводе, и здесь ждем ответа Баку", - добавил он.

Коммуникации под вопросом

Председатель армянского правительства также заявил, что не понимает, намерен ли Азербайджан разблокировать региональные коммуникации. "После ряда последних событий мы так и не поняли, хочет Азербайджан открывать региональные связи или нет. Если он захочет, наши предложения останутся в силе, мы готовы их реализовать в любой момент, буквально в любой момент", - подчеркнул он.

Пашинян заявил, что Нагорный Карабах оказался на пороге гуманитарной катастрофы из-за перекрытия Азербайджаном газоснабжения.

"Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) намеренно лишен возможности отапливать свои дома, детские сады и больницы. Этого достаточно, чтобы понять, что в результате действий Азербайджана Арцах находится на грани гуманитарной катастрофы", - отметил он.

По словам Пашиняна, перекрытие Азербайджаном газоснабжения в Нагорном Карабахе показывает, что Баку не терпит проживания там армян и пытается завершить свою политику этнической чистки в отношении армянского населения.

"В Азербайджане барабанят, что одержали славную победу в войне 2020 года. Но все говорит о том, что тот факт, что, после стольких страданий, сейчас в Арцахе проживает около 117 тысяч армян, Азербайджан считает своим самым большим поражением и преследует цель закончить политику этнических чисток в Арцахе", - отметил он.

Глава армянского кабмина также добавил, что "символично заявление МИД Азербайджана о том, что вопрос газоснабжения Арцаха является внутренним делом Азербайджана".

"Если перевести это заявление с дипломатического языка, то это будет означать призыв международному сообществу не смотреть в этом направлении и допустить, чтобы мы (имеется в виду Азербайджан - прим. ТАСС) завершили освобождение Арцаха от армян с помощью этнических чисток и актов геноцида", - добавил он.

Во вторник МИД Армении обвинил Азербайджан в перекрытии газоснабжения Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.

Эскалация в Нагорном Карабахе

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября 2020 года, когда там начались активные боевые действия. 9 ноября было подписано трехстороннее заявление президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которое позволило достичь полного прекращения военных действий в зоне конфликта. Оно предусматривало, что азербайджанская и армянская стороны остановились на занятых позициях, ряд районов перешел под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и в Лачинском коридоре разместились российские миротворцы.

11 января 2021 года в Москве состоялась встреча лидеров России, Армении и Азербайджана. На ней было подписано новое совместное заявление, которым, в частности, предусмотрено разблокирование всех экономических и транспортных коммуникаций в регионе. Тогда же была достигнута договоренность о создании трехсторонней рабочей группы на уровне вице-премьеров для решения этой и других задач.

Россия призывает Азербайджан и Армению как можно скорее разрешить вопрос с поставками газа в Нагорный Карабах, чтобы не усугублять непростую гуманитарную обстановку в регионе. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

"В контактах с обеими сторонами призываем как можно скорее решить проблему с поставками газа в данный регион, соответствующая работа ведется по линии МИД, Минобороны, Минэнерго нашей страны, "Газпрома". Исходим из того, что нельзя усугублять и в общем-то без того непростую гуманитарную ситуацию, и простые жители не должны страдать", - сказала она.

Во вторник МИД Армении обвинил Азербайджан в перекрытии газоснабжения Нагорного Карабаха в районе города Шуши, в результате чего 120-тысячное население региона столкнулось с гуманитарным кризисом.

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) с требованием принять срочные меры в отношении Азербайджана в связи с нарушениями прав населения Нагорного Карабаха. Об этом в пятницу говорится в заявлении пресс-службы представительства Армении в ЕСПЧ.

"В требовании были зафиксированы факты обстрела гражданского населения Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС), в том числе школ, в результате чего был поврежден магистральный газопровод, поставляющий природный газ в Арцах, и все население Арцаха лишилось снабжения природным газом", - отмечается в сообщении.

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян обвинил Азербайджан в нарушении пунктов трехсторонних договоренностей по прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом он заявил во время телефонного разговора с заместителем госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, пишет ТАСС.

Отмечается, что в ходе переговоров Мирзоян рассказал Донфрид о ситуации, сложившейся в результате «нарушения Азербайджаном линии соприкосновения» в Карабахе и «вторжения в село Парух». Он отметил, что Баку таким образом нарушает свои обязательства в рамках трехсторонних соглашений, «ставя под угрозу региональную стабильность и мир».

Глава армянского МИД также обвинил азербайджанскую сторону в попытке «создать гуманитарный кризис в Карабахе, оказывая психологическое давление на мирное население и преднамеренно воспрепятствовать функционированию жизненно важных инфраструктур».

Действия Баку Мирзоян назвал «ярким проявлением этнической чистки и антиармянской политики» и призвал США и международное сообщество к «адресной и четкой реакции».

Ранее министр иностранных дел Армении сообщил, что Ереван обсуждает с международными партнерами, в том числе с Москвой, решение Баку перекрыть газоснабжение Карабаха, из-за которого, по данным МИД непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР), 120 тысяч человек столкнулись с гуманитарным кризисом. В азербайджанском внешнеполитическом ведомстве подобные обвинения назвали безосновательными.

Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу провел телефонный разговор с главой военного ведомства Азербайджана генерал-полковником Закиром Гасановым. Как сообщили в Минобороны РФ, разговор состоялся в связи с обострением обстановки в зоне проведения миротворческой операции в Нагорном Карабахе.

Сергей Шойгу и Закир Гасанов обсудили пути стабилизации ситуации в регионе, а также поддержания безопасности в Закавказье.

Также главы военных ведомств обменялись мнениями о миротворческой операции в Нагорном Карабахе и гуманитарной обстановке в этом регионе.