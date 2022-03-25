Украина призвала ЕС заблокировать транспортное сообщение с РФ

Министерство инфраструктуры Украины обратилось в Еврокомиссию с предложением полностью заблокировать транспортное сообщение с Россией и Белоруссией. Об этом пишет РИА Новости.

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В украинском министерстве отметили, что в ЕК было направлено официальное обращение «с предложениями усилить экономическое давление на Российскую Федерацию и Республику Беларусь».

«Полностью заблокировать наземное и морское транспортное сообщение с Россией и Белоруссией, заблокировать возможность перевозки грузов и людей в Россию и Беларусь через территорию Европейского Союза и через его границы», - предложили в Киеве.

Также мининфраструктуры Украины считает необходимым запретить предоставление таможенных услуг в отношении товаров, доставляемых российской и белорусской стороне.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. На фоне украинского кризиса ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ обширные санкции. В частности, ЕС и США решили заблокировать активы Банка России и некоторых российских банков. От международной системы межбанковских расчетов SWIFT отключены ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ. РФ. В Россию запретили поставлять наличные доллары и евро. США отказались от поставок российской нефти.

В свою очередь The Washington Post со ссылкой на четыре неназванных источника сообщило, что в Белом доме готовят «редко используемые меры», призванные наказать третьи стороны из других стран за взаимодействие с российскими компаниями и организациями, попавшими под санкции.