Удобрения в Индию и Иран поедут через порты Астрахани

Астраханские компании совместно с российскими и белорусскими партнерами планируют задействовать астраханскую портовую инфраструктуру и МТК "Север-Юг" для поставок калийных удобрений в Индию.

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Об этом по итогам встречи губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина с делегацией Республики Беларусь во главе с первым замминистра транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексеем Ляхновичем сообщил журналистам гендиректор АО ОЭЗ "Лотос" Сергей Милушкин.

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На встрече обсуждались аспекты участия белорусского бизнеса в реализации производственных и логистических проектов на территории Каспийского кластера, в частности, в развитии грузоперевозок по МТК "Север-Юг".

"Текущая внешнеполитическая ситуация сопряжена с необходимостью как для Российской Федерации, так и Республики Беларусь искать альтернативные варианты доставки грузов, а также укреплять торгово-экономические связи с азиатскими, арабскими и африканскими странами. <…> В настоящее время АО "ОЭЗ "Лотос", ООО "ПЛК "Каспий" совместно с российскими и белорусскими партнерами ведутся переговоры по поводу использования астраханской портовой инфраструктуры и МТК "Север-Юг" для поставок калийных удобрений в Индию", - сказал Милушкин.

Он пояснил, что международный транспортный коридор "Север-Юг" открывает российским и белорусским производителям короткий путь к рынкам сбыта стран Ближнего Востока, Индии и Юго-Восточной Азии и является сейчас что одним из наиболее привлекательных транспортных маршрутов. Им как альтернативным вариантом доставки грузов могут пользоваться, к примеру, крупные белорусские производители калийных удобрений.

"Уже подготовлено предварительное предложение по организации транспортировки пробных контейнеров калийных удобрений по МТК "Север-Юг" через территорию России и Ирана. Однако для рентабельности перевозки калийных удобрений из Белоруссии в Индию в контейнерах необходимо обеспечить обратную загрузку контейнеров. Партнерами были предварительно проработаны тарифы, вопросы страхования и коносамента", - уточнил Милушкин.

Также с иранской стороной проработан вопрос по организации транзита калийной продукции по территории Ирана. Достигнута договоренность с холдингом "Парсиан", который входит в крупнейший иранский Фонд "Мостазафан", о совместной организации транзита грузов через территорию Ирана, добавил гендиректор АО ОЭЗ "Лотос".

Об укреплении связей с Белоруссией

Особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Лотос", предоставляющая российским и зарубежных компаниям выгодные условия для реализации производственных проектов, работает в Астраханской области с 2014 года. Между АО "ОЭЗ "Лотос" и СЭЗ "Витебск" заключено соглашение о сотрудничестве, в котором обозначена договоренность совместно продвигать продукцию резидентов на российский и белорусский рынки, в том числе через локализацию производств, привлекать зарубежных коллег, заинтересованных в выходе к Балтийскому и Каспийскому морям. С 2019 года АО "ОЭЗ "Лотос" является членом Российско-Белорусского делового совета.