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15 минут назад

Эрдоган ответил на предложение передать комплексы С-400 Украине

Елена Прошина

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что тема передачи Украине приобретенных у России комплексов С-400 закрыта. Об этом сообщают РИА Новости.

Эрдоган ответил на предложение передать С-400 Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Пентагон подтвердил, что США ведут переговоры с Анкарой об отправке Киеву зенитных ракетных систем С-400 в обмен на возвращение Турции в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35 и снятие с Анкары санкций.

«Сегодня мы находимся в той же точке, как и заявляли ранее. Эта тема закрыта. Этот вопрос закрыт для нас. Это наша собственность в пункте обороны», - сказал Эрдоган.

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Ранее глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун назвал нереалистичными предложения передать зенитные ракетные комплексы С-400 Украине. По его словам, перед тем как приобрести ЗРК, Турция не раз обращалась к США. А незаконное исключение Анкары из программы F-35 по политическим мотивам также мешает серьезно отнестись к идее повторного участия в программе.

В мире,Пентагон,
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