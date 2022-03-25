Эрдоган ответил на предложение передать С-400 Украине

Ранее Пентагон подтвердил, что США ведут переговоры с Анкарой об отправке Киеву зенитных ракетных систем С-400 в обмен на возвращение Турции в американскую программу производства истребителя пятого поколения F-35 и снятие с Анкары санкций.

«Сегодня мы находимся в той же точке, как и заявляли ранее. Эта тема закрыта. Этот вопрос закрыт для нас. Это наша собственность в пункте обороны», - сказал Эрдоган.

Ранее глава Управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун назвал нереалистичными предложения передать зенитные ракетные комплексы С-400 Украине. По его словам, перед тем как приобрести ЗРК, Турция не раз обращалась к США. А незаконное исключение Анкары из программы F-35 по политическим мотивам также мешает серьезно отнестись к идее повторного участия в программе.